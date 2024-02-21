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Клопп сообщил, что Салах и Нуньес имеют проблемы со здоровьем

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Главный тренер Ливерпуля сообщил о проблемах

Клопп сообщил, что Салах и Нуньес имеют проблемы со здоровьем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающие его команды Мохамед Салах и Дарвин Нуньес испытывают определенные проблемы со здоровьем.

"Нуньес что-то почувствовал в последней игре (с "Брентфордом"), мы будем отслеживать проблему день за днем. Как и с Мо Салахом. У него проблема с задней поверхностью бедра. Посмотрим, что будет дальше. Ничего страшного, насколько я могу судить, но нужно подождать", - приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, ранее появилась информация, что Салах пропустит три ближайших матча - с "Лутоном" (21 февраля), финал Кубка английской лиги с "Челси" (25 февраля) и встречу 1/8 финала Кубка Англии с "Саутгемптоном" (28 февраля).

В нынешнем сезоне египтянин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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Юрген Клопп
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Источник:
thisisanfield
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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