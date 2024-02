Агент Клоппа раскрыл планы тренера после ухода с Ливерпуля

Марк Косицке, агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, ответил на вопрос о будущем своего клиента в эксклюзивном интервью Sky Sport.

Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Клоппа заинтересованы каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

⚠️ Will Jürgen #Klopp possibly become the coach of FC Bayern in the summer?



Marc Kosicke, agent of Klopp, exclusively states on Sky:



„Jürgen Klopp will not coach any club or national team for a year after this current season. That remains unchanged.“ @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/MD2evf64np