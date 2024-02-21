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Агент Клоппа раскрыл планы тренера после ухода с Ливерпуля

Англия

Окончательная точка в вопросах о ближайшем будущем немца

Агент Клоппа раскрыл планы тренера после ухода с Ливерпуля

Daily Mail

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Марк Косицке, агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, ответил на вопрос о будущем своего клиента в эксклюзивном интервью Sky Sport.

"Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную сборную в течение года после текущего сезона. Это остается неизменным", - сказал Косицке.

Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Клоппа заинтересованы каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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