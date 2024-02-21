Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Клоппа раскрыл планы тренера после ухода с Ливерпуля
Окончательная точка в вопросах о ближайшем будущем немца
Daily Mail
Марк Косицке, агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, ответил на вопрос о будущем своего клиента в эксклюзивном интервью Sky Sport.
"Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную сборную в течение года после текущего сезона. Это остается неизменным", - сказал Косицке.
Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Клоппа заинтересованы каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".
⚠️ Will Jürgen #Klopp possibly become the coach of FC Bayern in the summer?— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2024
Marc Kosicke, agent of Klopp, exclusively states on Sky:
„Jürgen Klopp will not coach any club or national team for a year after this current season. That remains unchanged.“ @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/MD2evf64np
Популярное сейчас
- Президент Аргентины Хавьер Милей выбрал лучшего между Месси и Марадоной
- Бывший форвард Динамо продолжит карьеру в Оболони
- Марсель сменил тренера перед Шахтером, успех Интера в ЛЧ, повышение Монзуль. Главные новости за 20 февраля
- Его действия пугают. Миколенко назвал форварда, против которого ему было наиболее сложно играть в АПЛ
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО