Манчестер Юнайтед нацелился на основного защитника Ювентуса

"Манчестер Юнайтед" намерен летом подписать центрального защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера.

Англичане уже некоторое время наблюдают за игрой 26-летнего бразильца и попытаются летом договориться с "Ювентусом". Но пока известно, что итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 70 миллионов евро.

Бремер продлил контракт с Ювентусом в прошлом году, подписав соглашение до конца 2028 года.

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