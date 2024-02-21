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Манчестер Юнайтед нацелился на основного защитника Ювентуса

Англия
Обновлено

Бремер заинтересовал английский клуб

Манчестер Юнайтед нацелился на основного защитника Ювентуса

Фото: twitter.com/TorinoFC_1906

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" намерен летом подписать центрального защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера.

Англичане уже некоторое время наблюдают за игрой 26-летнего бразильца и попытаются летом договориться с "Ювентусом". Но пока известно, что итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 70 миллионов евро.

Бремер продлил контракт с Ювентусом в прошлом году, подписав соглашение до конца 2028 года.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Глейсон Бремер
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Источник:
thehardtackle
Опубликовал: Екатерина Власова
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