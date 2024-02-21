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Владелец акций Манчестер Юнайтед рассказал о будущем арендованных игроков команды
Джим Рэтклифф рассказал о 22-летнем игроке
Фото: Getty Images
Владелец акций "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал о будущем правого вингера Мейсона Гринвуда, который находится в аренде "Хетафе".
"Совершенно очевидно, что мы должны принять решение. Очевидно, что Мейсон арендованный игрок, но он не единственный. У нас есть один или два футболиста, с которыми мы должны разобраться и принять решение относительно их будущего.
Мейсон Гринвуд в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 21, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
Читайте такжеАПЛ одобрила покупку Рэтклиффом 25% акций МЮ
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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