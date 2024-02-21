Владелец акций Манчестер Юнайтед рассказал о будущем арендованных игроков команды

Владелец акций "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал о будущем правого вингера Мейсона Гринвуда, который находится в аренде "Хетафе".

"Совершенно очевидно, что мы должны принять решение. Очевидно, что Мейсон арендованный игрок, но он не единственный. У нас есть один или два футболиста, с которыми мы должны разобраться и принять решение относительно их будущего.