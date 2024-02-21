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Защитник Манчестер Юнайтед рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы

Англия
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Плохие новости для клуба

Защитник Манчестер Юнайтед рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы

Фото: manutd.com

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Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, вероятно, выбыл до конца этого сезона из-за травмы.

Игрок получил повреждение в матче 24-го тура АПЛ против "Лутона" (2:1). Люк прошел медицинское обследование, которое выявило
рецидив мышечной травмы.

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Ожидается, что Шоу не будет играть до июня. А также есть сомнения, что игрок восстановится к Евро-2024.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
daily mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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