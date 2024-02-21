Джим Рэтклифф: Это были тяжелые 11 лет для МЮ, с тех пор как Фергюсон и Гилл ушли в отставку

Владелец акций "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал о бывшем тренерском штабе.

"Очевидно, что это были тяжелые 11 лет, с тех пор как сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Гилл ушли в отставку. За эти годы в "Манчестер Юнайтед" сменилось много тренеров, и ни один из них не был очень успешным. Это говорит мне о том, что со средой что-то не так. Для меня не конструктивно обвинять кого-то, это просто факт".