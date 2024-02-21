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Джим Рэтклифф: Это были тяжелые 11 лет для МЮ, с тех пор как Фергюсон и Гилл ушли в отставку

Англия

Рэтклифф высказал свое мнение

Джим Рэтклифф: Это были тяжелые 11 лет для МЮ, с тех пор как Фергюсон и Гилл ушли в отставку

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

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Владелец акций "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал о бывшем тренерском штабе.

"Очевидно, что это были тяжелые 11 лет, с тех пор как сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Гилл ушли в отставку. За эти годы в "Манчестер Юнайтед" сменилось много тренеров, и ни один из них не был очень успешным. Это говорит мне о том, что со средой что-то не так. Для меня не конструктивно обвинять кого-то, это просто факт".

Сейчас "МЮ" занимает 6 место в турнирной таблице Премьер-Лиги т имеет 44 балла, они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 13 очков.

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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