Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джим Рэтклифф: Это были тяжелые 11 лет для МЮ, с тех пор как Фергюсон и Гилл ушли в отставку
Рэтклифф высказал свое мнение
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Владелец акций "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал о бывшем тренерском штабе.
"Очевидно, что это были тяжелые 11 лет, с тех пор как сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Гилл ушли в отставку. За эти годы в "Манчестер Юнайтед" сменилось много тренеров, и ни один из них не был очень успешным. Это говорит мне о том, что со средой что-то не так. Для меня не конструктивно обвинять кого-то, это просто факт".
Сейчас "МЮ" занимает 6 место в турнирной таблице Премьер-Лиги т имеет 44 балла, они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 13 очков.
Читайте такжеЧелси интересуется одним из самых дорогих игроков мадридского Реала
Популярное сейчас
- Пока что без Megogo. Список каналов и дистрибьюторов, которые будут показывать 18-й тур УПЛ
- Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ
- Президент Аргентины Хавьер Милей выбрал лучшего между Месси и Марадоной
- Его действия пугают. Миколенко назвал форварда, против которого ему было наиболее сложно играть в АПЛ
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО