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Клуб Премьер-лиги может быть продан за 400 миллионов фунтов стерлингов
Мэтью Бенхам решил продать клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб английской Премьер-лиги "Брентфорд" вскоре может быть продан.
По информации издания Sky Sports, Владелец "пчел" Мэтью Бенхам может пойти на такой шаг, чтобы привлечь дополнительные новые инвестиции. Он рассчитывает получить примерно 400 миллионов фунтов стерлингов.
Под руководством господина Бенхама "Брентфорд" стал одним из фантастических клубов в английском футболе, поднявшись из низших дивизионов в Премьер-лигу.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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