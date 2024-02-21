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АПЛ. Ливерпуль – Лутон 4:1. Раненый зверь – тоже беспощадный
10 футболистов в лазарете не помешало "мерсисайдцам" разгромить соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Эндрю Медли
"Ливерпуль" – "Лутон" 4:1
Голы: ван Дейк 56, Гакпо 58, Диас 71, Эллиот 90 – Огбене 12
Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Кванса, ван Дейк, Гомес – Макаллистер, Эндо, Гравенберх – Эллиот, Гакпо, Диас
Лутон: Камински – Менги, Ошо, Белл – Огбене, Локонга, Баркли, Даути – Моррис, Чонг – Вудроу
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21.02.2024 в 23:31
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