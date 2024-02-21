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АПЛ. Ливерпуль – Лутон 4:1. Раненый зверь – тоже беспощадный

Англия

10 футболистов в лазарете не помешало "мерсисайдцам" разгромить соперника

АПЛ. Ливерпуль – Лутон 4:1. Раненый зверь – тоже беспощадный

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 26 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Ливерпуль" – "Лутон" 4:1

Голы: ван Дейк 56, Гакпо 58, Диас 71, Эллиот 90 – Огбене 12

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Кванса, ван Дейк, Гомес – Макаллистер, Эндо, Гравенберх – Эллиот, Гакпо, Диас

Лутон: Камински – Менги, Ошо, Белл – Огбене, Локонга, Баркли, Даути – Моррис, Чонг – Вудроу

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Ливерпуль Лутон Таун
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Комментарии
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bullet (Рівне)
21.02.2024 в 23:31
Що сталося з Салахом? Чому не було Нуньєса?
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Комментарии 1
bullet (Рівне)
21.02.2024 в 23:31
Що сталося з Салахом? Чому не було Нуньєса?
Ответить
0
0

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