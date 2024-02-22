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Сумасшедший перфоманс красных после перерыва. Ливерпуль - Лутон 4:1. Видео голов и обзор матча
Третья подряд убедительная победа лидера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал одного из аутсайдеров чемпионата - "Лутон Таун".
На перерыв хозяева ушли с минимальным отставанием в счёте, но уже во втором тайме на поле вышла совершенно другая команда. С 56-й по 90-ю минуту "мерсисайдцы" четырежды расписали ворота соперника, доведя счёт до разгромного - 4:1.
Таким образом, "Ливерпуль" укрепил лидерство на верху турнирной таблицы, оторвавшись от "Манчестер Сити" на 4 очка (правда, у "горожан" ещё игра в запасе), а "Лутон" по-прежнему остаётся на 18-м месте с 20-ю баллами.
Английская Премьер-лига, 26 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
"Ливерпуль" – "Лутон" 4:1
Голы: ван Дейк 56, Гакпо 58, Диас 71, Эллиот 90 – Огбене 12
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