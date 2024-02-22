Сумасшедший перфоманс красных после перерыва. Ливерпуль - Лутон 4:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал одного из аутсайдеров чемпионата - "Лутон Таун".

На перерыв хозяева ушли с минимальным отставанием в счёте, но уже во втором тайме на поле вышла совершенно другая команда. С 56-й по 90-ю минуту "мерсисайдцы" четырежды расписали ворота соперника, доведя счёт до разгромного - 4:1.

Таким образом, "Ливерпуль" укрепил лидерство на верху турнирной таблицы, оторвавшись от "Манчестер Сити" на 4 очка (правда, у "горожан" ещё игра в запасе), а "Лутон" по-прежнему остаётся на 18-м месте с 20-ю баллами.

Английская Премьер-лига, 26 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" – "Лутон" 4:1

Голы: ван Дейк 56, Гакпо 58, Диас 71, Эллиот 90 – Огбене 12