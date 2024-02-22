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Рэтклифф: Масштаб МЮ не сравнить ни с одним лондонским клубом
Два года назад совладелец Манчестер Юнайтед пытался купить Челси
Jon Super/Telegraph
Британский бизнесмен Джим Рэтклифф, который приобрел 27,7 процентов акций "Манчестер Юнайтед" и стал крупнейшим индивидуальным акционером "манкунианцев" и получил контроль над футбольной политикой клуба считает "МЮ" более значимым клубом, чем любой из лондонских.
Два года назад совладелец "Манчестер Юнайтед" пытался купить "Челси".
"Мы потратили много времени, размышляя о том, действительно ли мы хотим этого [купить "Челси"]. Когда мы определились, было уже слишком поздно.
Нельзя сравнивать "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Масштаб "МЮ", честно говоря, не сравнить ни с одним лондонским клубом", - сказал Рэтклифф.
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