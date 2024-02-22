Рэтклифф: Масштаб МЮ не сравнить ни с одним лондонским клубом

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф, который приобрел 27,7 процентов акций "Манчестер Юнайтед" и стал крупнейшим индивидуальным акционером "манкунианцев" и получил контроль над футбольной политикой клуба считает "МЮ" более значимым клубом, чем любой из лондонских.

Два года назад совладелец "Манчестер Юнайтед" пытался купить "Челси".