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Рэтклифф: Масштаб МЮ не сравнить ни с одним лондонским клубом

Англия

Два года назад совладелец Манчестер Юнайтед пытался купить Челси

Рэтклифф: Масштаб МЮ не сравнить ни с одним лондонским клубом

Jon Super/Telegraph

Новина українською

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф, который приобрел 27,7 процентов акций "Манчестер Юнайтед" и стал крупнейшим индивидуальным акционером "манкунианцев" и получил контроль над футбольной политикой клуба считает "МЮ" более значимым клубом, чем любой из лондонских.

Два года назад совладелец "Манчестер Юнайтед" пытался купить "Челси".

"Мы потратили много времени, размышляя о том, действительно ли мы хотим этого [купить "Челси"]. Когда мы определились, было уже слишком поздно.

Нельзя сравнивать "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Масштаб "МЮ", честно говоря, не сравнить ни с одним лондонским клубом", - сказал Рэтклифф.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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