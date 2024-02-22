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"Мы не фавориты финала". Клопп - о матче с Челси в финале Кубка лиги

Англия

Главный тренер Ливерпуля поделился ожиданиями от финального матча

"Мы не фавориты финала". Клопп - о матче с Челси в финале Кубка лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги. "Мерсисайдцы" будут бороться за трофей с лондонским "Челси".

"Являемся ли мы фаворитами финала с "Челси"? Безусловно нет. С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, встреча между "Челси" и "Ливерпулем" состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры - в 17:00. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти.

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Юрген Клопп Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.02.2024 в 12:15
Ну так... Кризове Челсі тим більш не фаворит Бо у Ліверпуля бувають провали, а от у пенсіонерів трапляються окремі непогані матчі
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.02.2024 в 12:15
Ну так... Кризове Челсі тим більш не фаворит Бо у Ліверпуля бувають провали, а от у пенсіонерів трапляються окремі непогані матчі
Ответить
0
0

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