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"Мы не фавориты финала". Клопп - о матче с Челси в финале Кубка лиги
Главный тренер Ливерпуля поделился ожиданиями от финального матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги. "Мерсисайдцы" будут бороться за трофей с лондонским "Челси".
"Являемся ли мы фаворитами финала с "Челси"? Безусловно нет. С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.
Напомним, встреча между "Челси" и "Ливерпулем" состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры - в 17:00. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти.
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