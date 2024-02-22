"Мы не фавориты финала". Клопп - о матче с Челси в финале Кубка лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги. "Мерсисайдцы" будут бороться за трофей с лондонским "Челси".

"Являемся ли мы фаворитами финала с "Челси"? Безусловно нет. С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, встреча между "Челси" и "Ливерпулем" состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры - в 17:00. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти.