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Клопп - о травмах в Ливерпуле: Новостей нет, ситуация не из лучших
Главный тренер Ливерпуля рассказал о ситуации с травмами
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что у него нет новостей о состоянии травмированных игроков своей команды. Наставник мерсисайдцев назвал сложной ситуацию, в которой оказались "красные".
"Новостей нет. Ситуация не из лучших, а впереди у нас много важных матчей. Не знаю, как и что будет, мы идем вперед день за днем. Но я и после "Брентфорда" не знал, что ситуация будет такой, какая она сейчас.
Так что посмотрим. Единственное, что я могу сказать, так это то, что, пока у нас будет 11 игроков, мы будем пробовать. Это все, что я могу обещать", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".
Напомним, 25 февраля на "Уэмбли" "Ливерпуль" сыграет в финале Кубка английской лиги с "Челси". Накануне мерсисайдцы обыграли "Лутон" (4:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
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