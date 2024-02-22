Клопп - о травмах в Ливерпуле: Новостей нет, ситуация не из лучших

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что у него нет новостей о состоянии травмированных игроков своей команды. Наставник мерсисайдцев назвал сложной ситуацию, в которой оказались "красные".

"Новостей нет. Ситуация не из лучших, а впереди у нас много важных матчей. Не знаю, как и что будет, мы идем вперед день за днем. Но я и после "Брентфорда" не знал, что ситуация будет такой, какая она сейчас.

Так что посмотрим. Единственное, что я могу сказать, так это то, что, пока у нас будет 11 игроков, мы будем пробовать. Это все, что я могу обещать", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".