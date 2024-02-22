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Владелец акций МЮ - о клубе: Это была не просто финансовая инвестиция

Англия

Рэтклифф высказал свое мнение

Владелец акций МЮ - о клубе: Это была не просто финансовая инвестиция

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

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Владелец акций "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф высказался об английском клубе.

"Побеждать в матчах и завоевывать трофеи - вот что такое "Манчестер Юнайтед". Это самый большой, лучший и самый известный футбольный клуб в мире".

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"Это не просто финансовая инвестиция. Это потому, что я хочу снова видеть "МЮ" успешным", - добавил Джим.

Напомним, что в конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и руководит британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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