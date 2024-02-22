Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший голкипер Манчестер Сити объявил о завершении карьеры
Джо Харт в конце этого сезона завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харт объявил о планах завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.
36-летний футболист сейчас играет за "Селтик". К шотландскому клубу Джо присоединился в 2021 году из "Тоттенхэма".
Харт провел 12 лет в "Манчестер Сити" и был частью команды, которая выиграла первый титул клуба в АПЛ в 2012 году.
Англичанин является единственным голкипером, который выиграл четыре награды в Премьер-лиге: "Золотая перчатка", два титула Премьер-лиги с "Ман Сити", Кубок Англии и Кубок Лиги.
Популярное сейчас
- Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
- Столтенберг - о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по объектам в рф
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО