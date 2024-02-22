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Бывший голкипер Манчестер Сити объявил о завершении карьеры

Англия

Джо Харт в конце этого сезона завершит карьеру

Бывший голкипер Манчестер Сити объявил о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший голкипер "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харт объявил о планах завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.

36-летний футболист сейчас играет за "Селтик". К шотландскому клубу Джо присоединился в 2021 году из "Тоттенхэма".

Харт провел 12 лет в "Манчестер Сити" и был частью команды, которая выиграла первый титул клуба в АПЛ в 2012 году.

Англичанин является единственным голкипером, который выиграл четыре награды в Премьер-лиге: "Золотая перчатка", два титула Премьер-лиги с "Ман Сити", Кубок Англии и Кубок Лиги.

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Джо Харт Селтик (Глазго) Манчестер Сити
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Источник:
one football.
Опубликовал: Екатерина Власова
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