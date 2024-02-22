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Новый талантливый вингер Брайтона рассказал, почему присоединился именно к этому клубу

Англия

Ибрагим Осман летом присоединяется к Брайтону

Новый талантливый вингер Брайтона рассказал, почему присоединился именно к этому клубу

transfermarkt

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Недавно "Брайтон" объявил о подписании контракта с вингером Ибрагимом Османом.

19-летний игрок рассказал, почему перешел в английский клуб.

"Я выбирал из-за стиля игры. Когда ты выступаешь за "Брайтон", ты получаешь возможность играть. Именно поэтому я выбрал этот клуб, - сказал Осман.

Ибрагим присоединится к "Брайтону" 1 июня из "Норшелланна". В этом сезоне Суперлиги сыграл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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