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Гвардиола: Я бы хотел подготовить сборную к чемпионату мира или Европы
Главный тренер Ман Сити поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола заявил, что хотел бы возглавить сборную на чемпионате мира или Европы.
"Я бы хотел подготовить сборную к чемпионату мира или Европы. Но не знаю, кто хотел бы со мной сотрудничать. Чтобы работать в сборной, ты должен быть ей нужен, все как и в клубе.
Когда я начинал, я не думал о том, чтобы выиграть какой-то чемпионат или Лигу чемпионов. Я думал: "У меня есть работа? Хорошо".
Я бы хотел получить опыт чемпионата мира, Евро, Кубка Америки. Я не знаю когда это произойдет, или через 5, 10 или даже 15 лет. Но я бы хотел попробовать себя в этом".
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