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Манчестер Сити хочет продлить контракт со своим вингером
Продолжаются переговоры
transfermarkt
"Манчестер Сити" намерен продлить контракт со своим правым вингером Оскаром Боббом.
Клуб уже начал переговоры с игроком, они планируют договориться о долгосрочном соглашении.
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Нынешний договор Бобба с "горожанами" действует до 2026 года. Оскар в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:daily mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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