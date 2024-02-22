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Манчестер Сити хочет продлить контракт со своим вингером

Англия
Обновлено

Продолжаются переговоры

Манчестер Сити хочет продлить контракт со своим вингером

transfermarkt

Новина українською

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт со своим правым вингером Оскаром Боббом.

Клуб уже начал переговоры с игроком, они планируют договориться о долгосрочном соглашении.

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Нынешний договор Бобба с "горожанами" действует до 2026 года. Оскар в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
daily mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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