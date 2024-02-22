Манчестер Сити хочет продлить контракт со своим вингером

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт со своим правым вингером Оскаром Боббом.

Клуб уже начал переговоры с игроком, они планируют договориться о долгосрочном соглашении.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нынешний договор Бобба с "горожанами" действует до 2026 года. Оскар в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.