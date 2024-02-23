Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Эвертона приговорен к пожизненному заключению в Китае
Шокирующий приговор
Mainstand
Бывший игрок "Эвертона" Ли Те приговорен к пожизненному заключению в родной стране, сообщает Daily Mail.
Экс-футболиста обвиняют за коррупционную деятельность и организацию договорных матчей. Помимо этого, Те признался, что в 2019 заплатил около 330 тысяч фунтов стерлингов, чтобы возглавить национальную сборную Китая.
"Мне очень жаль. Я должен был идти по правильному пути. Были определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в футболе. Чтобы добиться хороших результатов, я прибегал к влиянию на судей, подкупу игроков и тренеров соперников - иногда через клубы, сотрудничающие с другими командами", - сказал Ли.
По информации одного из журналистов издания, к 15 годам лишения свободы за взяточничество также приговорён бывший глава Китайской футбольной ассоциации Чэн Сююань.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В составе "Эвертона" Ли Те выступал с 2002 по 2006 годы.
Популярное сейчас
- Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
- УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24
- Шахтер вылетает, а Трубин – шагает дальше, возвращение Тони Крооса и тюрьма для Дани Алвеса. Главные новости за 22 февраля
- Искусственный интеллект определил лучший клуб для Мудрика
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО