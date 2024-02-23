Экс-игрок Эвертона приговорен к пожизненному заключению в Китае

Бывший игрок "Эвертона" Ли Те приговорен к пожизненному заключению в родной стране, сообщает Daily Mail.

Экс-футболиста обвиняют за коррупционную деятельность и организацию договорных матчей. Помимо этого, Те признался, что в 2019 заплатил около 330 тысяч фунтов стерлингов, чтобы возглавить национальную сборную Китая.

"Мне очень жаль. Я должен был идти по правильному пути. Были определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в ​​футболе. Чтобы добиться хороших результатов, я прибегал к влиянию на судей, подкупу игроков и тренеров соперников - иногда через клубы, сотрудничающие с другими командами", - сказал Ли.

По информации одного из журналистов издания, к 15 годам лишения свободы за взяточничество также приговорён бывший глава Китайской футбольной ассоциации Чэн Сююань.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В составе "Эвертона" Ли Те выступал с 2002 по 2006 годы.