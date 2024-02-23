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Нападающий МЮ Расмус Хойлунд получил мышечную травму
Датчанин пропустит 2-3 недели
Getty Images / Global Images Ukraine
Датский нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд пропустит ближайший матч с лондонским "Фулхэмом" из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Сообщается, что футболист будет отсутствовать в течение двух-трех недель.
Напомним, матч в рамках 26-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом" состоится в субботу, 24 февраля.
21-летний Хойлунд перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Аталанты" летом 2023 года за 73,9 млн евро. В нынешнем сезоне форвард провел за "красных дьяволов" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами.
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