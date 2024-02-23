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Почеттино - о матче Кубка Лиги против Ливерпуля: Клопп достаточно умен, чтобы сказать, что это игра 50 на 50
Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч Кубка Лиги против "Ливерпуля".
"Если вы спросите меня, то фаворит - "Ливерпуль". Это очень понятно. У них есть опыт, чтобы конкурировать в таких турнирах".
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"Клопп достаточно умен, чтобы сказать, что это игра 50 на 50. Но я думаю, что Ливерпуль - фаворит", - добавил Почеттино.
Напомним, что финал Кубка Лиги "Челси" - "Ливерпуль" состоится 25 февраля. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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