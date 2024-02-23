Почеттино - о матче Кубка Лиги против Ливерпуля: Клопп достаточно умен, чтобы сказать, что это игра 50 на 50

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч Кубка Лиги против "Ливерпуля".

"Если вы спросите меня, то фаворит - "Ливерпуль". Это очень понятно. У них есть опыт, чтобы конкурировать в таких турнирах".

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"Клопп достаточно умен, чтобы сказать, что это игра 50 на 50. Но я думаю, что Ливерпуль - фаворит", - добавил Почеттино.

Напомним, что финал Кубка Лиги "Челси" - "Ливерпуль" состоится 25 февраля. Начало - в 17:00 по киевскому времени.