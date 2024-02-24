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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

На що спроможні "дияволи" без Гойлунда?

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После того, как нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд практически полсезона не мог забить свой первый гол в рамках Премьер-лиги, датчанин забивает уже в шести матчах подряд. Накануне этой встречи он получил повреждение и не сможет помочь своей команде.

В связи с этим невольно появляется вопрос по поводу крутости манкунианцев без своего главного бомбардира. А не стали ли они слишком зависимыми от Расмуса? Узнаем уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26 тур.

24 февраля. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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