Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд практически полсезона не мог забить свой первый гол в рамках Премьер-лиги, датчанин забивает уже в шести матчах подряд. Накануне этой встречи он получил повреждение и не сможет помочь своей команде.

В связи с этим невольно появляется вопрос по поводу крутости манкунианцев без своего главного бомбардира. А не стали ли они слишком зависимыми от Расмуса? Узнаем уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26 тур.

24 февраля. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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