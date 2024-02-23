Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последний раз, когда "Борнмут" покидал поле в качестве победителя, был еще 25 января, почти месяц назад. С тех пор на счету "вишен" 3 ничьи и 1 поражение. Андони Ираола все чаще получает неудобные вопросы по поводу формы своей команды.

Впрочем, этих вопросов вряд ли станет меньше после того, как на "Виталити Стэдиум" приедет "Манчестер Сити". Да, команда Гвардиолы не в лучшей форме, но точно готова забирать свои очередные три очка.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

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