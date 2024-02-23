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Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Илья Забарный и его команда не побеждают уже 1 месяц

Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последний раз, когда "Борнмут" покидал поле в качестве победителя, был еще 25 января, почти месяц назад. С тех пор на счету "вишен" 3 ничьи и 1 поражение. Андони Ираола все чаще получает неудобные вопросы по поводу формы своей команды.

Впрочем, этих вопросов вряд ли станет меньше после того, как на "Виталити Стэдиум" приедет "Манчестер Сити". Да, команда Гвардиолы не в лучшей форме, но точно готова забирать свои очередные три очка.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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