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Тренер Борнмута: Игра против Манчестер Сити будет очень сложной
Андони поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими ожиданиями перед матчем против "Манчестер Сити".
"Очевидно, что это будет одна из самых сложных игр. "Манчестер Сити" - это команда, которая будет владеть мячом. Мы должны быть готовы психологически к тому, что будем преимущественно без мяча. Я думаю, что мы можем нанести им вред, но это, очевидно, очень сложная игра".
Напомним, что матч "Борнмут" - "Манчестер Сити" состоится 24 февраля. Начало - в 19:30.
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