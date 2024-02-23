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Тренер Борнмута: Игра против Манчестер Сити будет очень сложной

Англия

Андони поделился своими мыслями

Тренер Борнмута: Игра против Манчестер Сити будет очень сложной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими ожиданиями перед матчем против "Манчестер Сити".

"Очевидно, что это будет одна из самых сложных игр. "Манчестер Сити" - это команда, которая будет владеть мячом. Мы должны быть готовы психологически к тому, что будем преимущественно без мяча. Я думаю, что мы можем нанести им вред, но это, очевидно, очень сложная игра".

Напомним, что матч "Борнмут" - "Манчестер Сити" состоится 24 февраля. Начало - в 19:30.

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Манчестер Сити Андони Ираола Борнмут
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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