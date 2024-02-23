Тренер Борнмута: Игра против Манчестер Сити будет очень сложной

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими ожиданиями перед матчем против "Манчестер Сити".

"Очевидно, что это будет одна из самых сложных игр. "Манчестер Сити" - это команда, которая будет владеть мячом. Мы должны быть готовы психологически к тому, что будем преимущественно без мяча. Я думаю, что мы можем нанести им вред, но это, очевидно, очень сложная игра".