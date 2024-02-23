Гвардиола рассказал о талантливом вингере Манчестер Сити

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола прокомментировал намерение "горожан" продлить контракт с правым вингером Оскаром Боббом.

"Все его видели. Оскар быстрый, смелый, и он действительно хорошо справляется. Мне нравится, что он играет не на своей позиции. Мы надеемся, что Бобб останется с нами на долгие годы".

Нынешний договор Оскара с "Манчестер Сити" действует до 2026 года. Он в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.