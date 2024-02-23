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Гвардиола рассказал о талантливом вингере Манчестер Сити

Англия

Клуб уже начал переговоры с Боббом

Гвардиола рассказал о талантливом вингере Манчестер Сити

transfermarkt

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Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола прокомментировал намерение "горожан" продлить контракт с правым вингером Оскаром Боббом.

"Все его видели. Оскар быстрый, смелый, и он действительно хорошо справляется. Мне нравится, что он играет не на своей позиции. Мы надеемся, что Бобб останется с нами на долгие годы".

Нынешний договор Оскара с "Манчестер Сити" действует до 2026 года. Он в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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