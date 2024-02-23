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Тен Хаг - о владельце акций МЮ: Мы с ним очень похожи

Англия

Эрик тен Хаг высказался о Рэтклиффе

Тен Хаг - о владельце акций МЮ: Мы с ним очень похожи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил поддержку сэру Джиму Рэтклиффу, владельцу 25% акций клуба.

"Он - правильный человек для "МЮ", безусловно. Мы очень с ним похожи. У нас одинаковые цели. Мы много общаемся, у него такие же амбициям, которые я имел, когда пришел сюда".

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 24 февраля, они сыграют против "Фулхэма". Начало - в 17:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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