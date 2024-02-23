Тен Хаг - о владельце акций МЮ: Мы с ним очень похожи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил поддержку сэру Джиму Рэтклиффу, владельцу 25% акций клуба.

"Он - правильный человек для "МЮ", безусловно. Мы очень с ним похожи. У нас одинаковые цели. Мы много общаемся, у него такие же амбициям, которые я имел, когда пришел сюда".