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Тен Хаг - о владельце акций МЮ: Мы с ним очень похожи
Эрик тен Хаг высказался о Рэтклиффе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил поддержку сэру Джиму Рэтклиффу, владельцу 25% акций клуба.
"Он - правильный человек для "МЮ", безусловно. Мы очень с ним похожи. У нас одинаковые цели. Мы много общаемся, у него такие же амбициям, которые я имел, когда пришел сюда".
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 24 февраля, они сыграют против "Фулхэма". Начало - в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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