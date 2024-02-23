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Ньюкасл собирается активировать опцию выкупа защитника Челси
Льюис может остаться в Ньюкасле
Getty Images/Global Images Ukraine
Ньюкасл планирует активировать опцию выкупа защитника "Челси" Льюиса Холла.
По информации Фабрицио Романа, "сороки" должны заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.
Льюис Холл перешел в "Ньюкасл" на правах аренды летом 2024 года. Он в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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