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Ньюкасл собирается активировать опцию выкупа защитника Челси

Англия

Льюис может остаться в Ньюкасле

Ньюкасл собирается активировать опцию выкупа защитника Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ньюкасл планирует активировать опцию выкупа защитника "Челси" Льюиса Холла.

По информации Фабрицио Романа, "сороки" должны заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.

Льюис Холл перешел в "Ньюкасл" на правах аренды летом 2024 года. Он в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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