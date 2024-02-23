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Помощник Юргена Клоппа рассказал, останется ли он в Ливерпуле после ухода немецкого специалиста

Англия

Пеп Лейндерс выступил на пресс-конференции

Помощник Юргена Клоппа рассказал, останется ли он в Ливерпуле после ухода немецкого специалиста

twitter.com/FabrizioRomano

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Пеп Лейндерс, помощник главного тренера "Ливерпуля" Клоппа, рассказал, останется ли в английском клубе после ухода Юргена.

"Нет, я четко высказался. Мы еще летом знали, что это конец. У меня были предложения в прошлом году, мое сердце всегда говорило "да", но моя верность Юргену всегда говорила "нет".

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"Мы закончим этот проект вместе", - добавил Пеп.

Подопечные Клоппа сейчас лидируют в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 60 баллов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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