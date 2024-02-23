Помощник Юргена Клоппа рассказал, останется ли он в Ливерпуле после ухода немецкого специалиста

Пеп Лейндерс, помощник главного тренера "Ливерпуля" Клоппа, рассказал, останется ли в английском клубе после ухода Юргена.

"Нет, я четко высказался. Мы еще летом знали, что это конец. У меня были предложения в прошлом году, мое сердце всегда говорило "да", но моя верность Юргену всегда говорила "нет".