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Тен Хаг: У нас с INEOS одинаковые цели и видение будущего МЮ
Тренер МЮ высказал свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что не испытывает давления со стороны INEOS, нефтехимической компании, которая владеет 25% акций клуба.
"Нет. Больше нет никакого давления, потому что у нас одинаковые амбиции".
"Я могу подтвердить, что у нас с INEOS одинаковые цели и видение будущего этого клуба", - добавил тен Хаг.
Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" состоится 24 февраля. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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