Тен Хаг: У нас с INEOS одинаковые цели и видение будущего МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что не испытывает давления со стороны INEOS, нефтехимической компании, которая владеет 25% акций клуба.

"Нет. Больше нет никакого давления, потому что у нас одинаковые амбиции".

"Я могу подтвердить, что у нас с INEOS одинаковые цели и видение будущего этого клуба", - добавил тен Хаг.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" состоится 24 февраля. Начало - в 17:00 по киевскому времени.