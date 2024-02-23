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Тен Хаг: У нас с INEOS одинаковые цели и видение будущего МЮ

Англия

Тренер МЮ высказал свое мнение

Тен Хаг: У нас с INEOS одинаковые цели и видение будущего МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что не испытывает давления со стороны INEOS, нефтехимической компании, которая владеет 25% акций клуба.

"Нет. Больше нет никакого давления, потому что у нас одинаковые амбиции".

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"Я могу подтвердить, что у нас с INEOS одинаковые цели и видение будущего этого клуба", - добавил тен Хаг.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" состоится 24 февраля. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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