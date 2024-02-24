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Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться

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Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images

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Челси планирует избавиться от четырех игроков. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации издания, руководство лондонского клуба определилось, с какими игроками "Челси" простится этим летом, в список попали защитники Ян Матсен и Трево Чалобу, полузащитник Конор Галлахер и нападающий Армандо Брою. Отмечается, что в настоящее время Матсен на правах аренды выступает за дортмундскую "Боруссию". Броя находится в аренде у "Фулхэма". Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Галлахера заинтересован "Тоттенхэм".

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Напомним, "Челси" будет находиться на 10 месте в турнирной таблице АПЛ с набранными 35 очками.

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Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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