Защитник МЮ: Надеюсь, мы выиграем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов

Португальский защитник Диогу Далот рассказал о том, какие задачи ставит себе "Манчестер Юнайтед".

"Перед каждым сезоном "МЮ" ставит целью побороться за трофеи во всех турнирах, в которых мы участвуем. Надеюсь, мы выигрываем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов. На мой взгляд, это будет большим шагом вперед, учитывая то, как мы стартовали" , - приводят слова защитника. Goal.com.