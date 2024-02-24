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Защитник МЮ: Надеюсь, мы выиграем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов
Диогу Далот рассказал о задачах МЮ
Фото: "Манчестер Юнайтед"
Португальский защитник Диогу Далот рассказал о том, какие задачи ставит себе "Манчестер Юнайтед".
"Перед каждым сезоном "МЮ" ставит целью побороться за трофеи во всех турнирах, в которых мы участвуем. Надеюсь, мы выигрываем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов. На мой взгляд, это будет большим шагом вперед, учитывая то, как мы стартовали" , - приводят слова защитника. Goal.com.
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Напомним, на данный момент "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.
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Источник:Goal.com
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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