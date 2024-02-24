  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник МЮ: Надеюсь, мы выиграем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник МЮ: Надеюсь, мы выиграем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов

Англия

Диогу Далот рассказал о задачах МЮ

Защитник МЮ: Надеюсь, мы выиграем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов

Фото: "Манчестер Юнайтед"

Новина українською

Португальский защитник Диогу Далот рассказал о том, какие задачи ставит себе "Манчестер Юнайтед".

"Перед каждым сезоном "МЮ" ставит целью побороться за трофеи во всех турнирах, в которых мы участвуем. Надеюсь, мы выигрываем один трофей и выйдем в Лигу чемпионов. На мой взгляд, это будет большим шагом вперед, учитывая то, как мы стартовали" , - приводят слова защитника. Goal.com.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, на данный момент "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

По теме
yellow-arrow
Арсенал следит за ситуацией с Жоау Канселом
yellow-arrow
Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
yellow-arrow
Борнмут – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.02.2024
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal.com
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости