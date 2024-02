Арсенал следит за ситуацией с Жоау Канселом

"Арсенал" интересуется Жоау Канселу, сообщает журналист Грач Хачатрян в Х (ранее Twitter).

За информацией журналиста, в "Арсенале" следят за ситуацией с "Барселоной", которая может не позволить себе продление аренды Канселу.

