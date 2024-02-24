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Арсенал следит за ситуацией с Жоау Канселом
Хотят перехватить португальца
Getty Images
"Арсенал" интересуется Жоау Канселу, сообщает журналист Грач Хачатрян в Х (ранее Twitter).
За информацией журналиста, в "Арсенале" следят за ситуацией с "Барселоной", которая может не позволить себе продление аренды Канселу.
????Arsenal are still interested in Joao Cancelo.— Hrach Khachatryan (@hrachoff) February 23, 2024
They are monitoring the situation with Barcelona now, who may not afford another loan.#AFC #TransferNews
Напомним, срок арендны 29-летнего защитника рассчитан до лета 2024 года. Ранее в СМИ сообщалось, что Канселу хочет остаться в "Барселоне". За этот сезон Жоау Канселу сыграл в 28 матче во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
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