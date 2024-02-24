Защитник Челси: Почеттино нам очень помогает. Такой большой клуб, как Челси, должен выиграть все

Защитник "Челси" Мало Густо рассказал о сотрудничестве с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

“Почеттино нам очень помогает. Он пытался показать нам желание побеждать, продолжать сражаться. Он знает, что он должен разбудить наш менталитет. Чтобы разбудить наше желание выиграть все. Мы – “Челси”, и такой большой клуб, как “Челси”, должен выиграть все”, - сказал Густо.

В этом сезоне француз провел 24 матча во всех турнирах, отличившись шестью ассистами. В частности, он сыграл 18 поединков в рамках АПЛ.

Густо стал игроком "Челси" год назад, перейдя из "Лиона" за 30 миллионов евро. Защитник подписал контракт до 2030 года.