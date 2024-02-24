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Тен Хаг: Антони не показывает свой потенциал

Англия

О будущей реализации бразильца

Тен Хаг: Антони не показывает свой потенциал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг оценил игру Антони:

"Ему нужно доказывать свою точку зрения. У него большой потенциал. В последнее время он его не показывал. Но я знаю, в чем его талант. В "Манчестер Юнайтед" где большая конкуренция, нужно всегда доказывать свой талант".

Напомним, за этот сезон 24-летный бразильский нападающий провел 24 матча во всех турнирах. Без результативных действий.

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Эрик тен Хаг Антони
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
24.02.2024 в 13:57
Манчестерский Мудрик:)
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
24.02.2024 в 13:57
Манчестерский Мудрик:)
Ответить
0
0

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