Тен Хаг: Антони не показывает свой потенциал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг оценил игру Антони:

"Ему нужно доказывать свою точку зрения. У него большой потенциал. В последнее время он его не показывал. Но я знаю, в чем его талант. В "Манчестер Юнайтед" где большая конкуренция, нужно всегда доказывать свой талант".