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Тен Хаг: Антони не показывает свой потенциал
О будущей реализации бразильца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг оценил игру Антони:
"Ему нужно доказывать свою точку зрения. У него большой потенциал. В последнее время он его не показывал. Но я знаю, в чем его талант. В "Манчестер Юнайтед" где большая конкуренция, нужно всегда доказывать свой талант".
???????????? Erik ten Hag on Antony: "He has to prove a point, but he will do that".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2024
"He has a big potential, he hasn’t shown it lately, but I know what his talent is".
"It’s about proving his talent. But here at Man United, you always have competition". pic.twitter.com/x6naEoaSAL
Напомним, за этот сезон 24-летный бразильский нападающий провел 24 матча во всех турнирах. Без результативных действий.
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