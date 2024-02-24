Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино – об игре против Ливерпуля: Судья должен быть справедливым в каждом решении
Намек на работу соперника с арбитрами?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал матч против "Ливерпуля" в финале Кубка лиги.
“Мы – “Челси”, и нам нужно конкурировать с помощью тех же инструментов. Если соперники лучше, то они молодцы... но судья должен быть справедливым в каждом решении.
Давление состоит в том, чтобы не выполнить работу для Клоппа; нет, давление не в том, чтобы стать частью хайпа...”, - сказал Поччетино.
“Челси” и “Ливерпуль” встретятся завтра, в воскресенье, 25 февраля в рамках финального поединка Кубка английской лиги. Матч начнется на "Уэмбли" в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Велодром выявил разницу в классе между Шахтером и Марселем – Пушич ее не скрыл. Обзор еврокубков
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Силы обороны ликвидировали около восьми сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- Мудрик передал 50 дронов украинским военным. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО