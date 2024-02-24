Почеттино – об игре против Ливерпуля: Судья должен быть справедливым в каждом решении

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал матч против "Ливерпуля" в финале Кубка лиги.

“Мы – “Челси”, и нам нужно конкурировать с помощью тех же инструментов. Если соперники лучше, то они молодцы... но судья должен быть справедливым в каждом решении.

Давление состоит в том, чтобы не выполнить работу для Клоппа; нет, давление не в том, чтобы стать частью хайпа...”, - сказал Поччетино.