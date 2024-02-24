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Почеттино – об игре против Ливерпуля: Судья должен быть справедливым в каждом решении

Англия
Обновлено

Намек на работу соперника с арбитрами?

Почеттино – об игре против Ливерпуля: Судья должен быть справедливым в каждом решении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал матч против "Ливерпуля" в финале Кубка лиги.

“Мы – “Челси”, и нам нужно конкурировать с помощью тех же инструментов. Если соперники лучше, то они молодцы... но судья должен быть справедливым в каждом решении.

Давление состоит в том, чтобы не выполнить работу для Клоппа; нет, давление не в том, чтобы стать частью хайпа...”, - сказал Поччетино.

“Челси” и “Ливерпуль” встретятся завтра, в воскресенье, 25 февраля в рамках финального поединка Кубка английской лиги. Матч начнется на "Уэмбли" в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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