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Чилвелл: Победа в Кубке лиги может стать важнее, чем триумф в Лиге чемпионов
Защитник считает, что победа над Ливерпулем может стать началом новой эры
Фото: @mmudryk10
Бен Чилвелл считает, что для Челси победа в Кубке лиги может стать важнее, чем триумф в Лиге чемпионов:
"Коллектив, который играет в нашей команде, очевидно, слишком молод. В этом сезоне у нас были взлеты и падения. Получение этого трофея для всего клуба было бы чем-то более масштабным как для команды, так и для болельщиков. Конечно, не по престижности. Однако мы хотим, чтобы клуб прогрессировал. Этот трофей может помочь нам в развитии", — сказал защитник "пенсионеров".
Последний раз "Челси" побеждали в ЛЧ в 2021-м году, тогда им удалось в финале обыграть "Манчестер Сити" со счетом 1:0.
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