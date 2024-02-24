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Чилвелл: Победа в Кубке лиги может стать важнее, чем триумф в Лиге чемпионов

Англия

Защитник считает, что победа над Ливерпулем может стать началом новой эры

Чилвелл: Победа в Кубке лиги может стать важнее, чем триумф в Лиге чемпионов

Фото: @mmudryk10

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Бен Чилвелл считает, что для Челси победа в Кубке лиги может стать важнее, чем триумф в Лиге чемпионов:

"Коллектив, который играет в нашей команде, очевидно, слишком молод. В этом сезоне у нас были взлеты и падения. Получение этого трофея для всего клуба было бы чем-то более масштабным как для команды, так и для болельщиков. Конечно, не по престижности. Однако мы хотим, чтобы клуб прогрессировал. Этот трофей может помочь нам в развитии", — сказал защитник "пенсионеров".

Последний раз "Челси" побеждали в ЛЧ в 2021-м году, тогда им удалось в финале обыграть "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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Источник:
talksport.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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