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Забарный будет играть в старте Борнмута против Манчестер Сити
Вишни давно без побед в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник Илья Забарный выйдет в стартовом составе "Борнмута" на поединок с "Манчестер Сити". Данный матч состоится в рамках 26-го тура АПЛ.
"Вишенки" еще не побеждали в чемпионате в этом году. Последний раз триумф был 26-го декабря над "Фулхэмом".
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Это 25-й поединок украинца в чемпионате Англии, во всех предыдущих встречах он появлялся с первых минут.
Our team for #BOUMCI ???? pic.twitter.com/hxTtJjcvyM— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 24, 2024
Поединок "Борнмут" - "Манчестер Сити" начнется в 19:30.
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Источник:Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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