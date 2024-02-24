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Забарный будет играть в старте Борнмута против Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Вишни давно без побед в АПЛ

Забарный будет играть в старте Борнмута против Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Илья Забарный выйдет в стартовом составе "Борнмута" на поединок с "Манчестер Сити". Данный матч состоится в рамках 26-го тура АПЛ.

"Вишенки" еще не побеждали в чемпионате в этом году. Последний раз триумф был 26-го декабря над "Фулхэмом".

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Это 25-й поединок украинца в чемпионате Англии, во всех предыдущих встречах он появлялся с первых минут.

Поединок "Борнмут" - "Манчестер Сити" начнется в 19:30.

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АПЛ Манчестер Сити Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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