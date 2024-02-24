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Эмери: У нас есть очень разные способы угрожать сопернику

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Комментарий после победы

Эмери: У нас есть очень разные способы угрожать сопернику

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Ноттингемом" в 26-м туре АПЛ. Игра оказалась результативной - 4:2.

Это было очень важно. На "Вилла Парк" мы чувствуем себя очень комфортно и уверенно. Мы более-менее заслужили победу. Мы сыграли действительно фантастический матч в первом тайме, и лишь первые 15 минут второго тайма у нас были некоторые сомнения. Но мы остались спокойными и хорошо отреагировали.

Мы знали перед матчем, что они могут играть, несмотря на наше доминирование. У них очень хорошие переходы и несколько скоростных игроков. Они могут нас удивить. Мы были очень осторожны насчет этого. В первом тайме мы не пропустили ни одного перехода и пропустили только один угловой, после которого они забили. Зрелость и индивидуальность, которую мы продемонстрировали после их второго гола, дала о себе знать. А потом мы забили и взяли игру под свой контроль. У нас есть очень разные способы угрожать сопернику, и разные команды требуют разных вещей.

"Астон Вилла" осталась на 4-м месте АПЛ. До чемпионской позиции их отделяют 8 очков.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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