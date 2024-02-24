Тен Хаг - после поражения: Команда продемонстрировала большой характер в обоих таймах

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг похвалил команду несмотря на поражение "Фулхэму" (1:2). Победный гол соперник забил на 90+7 минуте.

Как команда, мы должны справиться с этим и убедиться, что все занимают правильную позицию. Мы позволили им убежать, а этого можно было избежать.

Команда показала большой характер, чтобы дать отпор. Мы заслуживали того, чтобы сравнять счет и пойти на победу - мы показали большую индивидуальность и характер. Это была та ошибка. До этого мы шли к победе и должны были использовать свои возможности.

Мы боролись с их влиянием и их влиянием на наш левый фланг. Но мы хорошо отреагировали и поняли, как с этим бороться, как действовать сзади, и как только мы это сделали, мы получили больше удовольствия от матча и взяли игру под свой контроль, чтобы создавать моменты.

С тем составом, который у нас был сегодня, мы должны были выиграть эту игру. Оба тайма начались медленно, и мы должны быть готовы с первого свистка. Это является предметом критики, но команда продемонстрировала большой характер в обоих таймах.