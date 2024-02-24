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Тен Хаг - после поражения: Команда продемонстрировала большой характер в обоих таймах
Не любит упрекать игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг похвалил команду несмотря на поражение "Фулхэму" (1:2). Победный гол соперник забил на 90+7 минуте.
Как команда, мы должны справиться с этим и убедиться, что все занимают правильную позицию. Мы позволили им убежать, а этого можно было избежать.
Команда показала большой характер, чтобы дать отпор. Мы заслуживали того, чтобы сравнять счет и пойти на победу - мы показали большую индивидуальность и характер. Это была та ошибка. До этого мы шли к победе и должны были использовать свои возможности.
Мы боролись с их влиянием и их влиянием на наш левый фланг. Но мы хорошо отреагировали и поняли, как с этим бороться, как действовать сзади, и как только мы это сделали, мы получили больше удовольствия от матча и взяли игру под свой контроль, чтобы создавать моменты.
С тем составом, который у нас был сегодня, мы должны были выиграть эту игру. Оба тайма начались медленно, и мы должны быть готовы с первого свистка. Это является предметом критики, но команда продемонстрировала большой характер в обоих таймах.
"Манчестер Юнайтед" остался на 6-м месте АПЛ. Далее по их плану - игра с "Ноттингемом" в Кубке Англии. Она должна состояться 28-го февраля.
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