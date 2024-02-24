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Сыграет ли Зинченко с Ньюкаслом? Известен стартовый состав Арсенала
Начало в 22 часа
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник Александр Зинченко до сих пор не восстановился от травмы. Украинец не попал в заявку "Арсенала" на матч против "Ньюкасла".
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 24, 2024
Just the one change from midweek ⏳
Let's make it count, Gunners ???? pic.twitter.com/GIXdeu46fX
Поединок 26-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" начнется в 22:00.
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
24.02.2024 в 21:36
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