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Сыграет ли Зинченко с Ньюкаслом? Известен стартовый состав Арсенала

Англия

Начало в 22 часа

Сыграет ли Зинченко с Ньюкаслом? Известен стартовый состав Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Александр Зинченко до сих пор не восстановился от травмы. Украинец не попал в заявку "Арсенала" на матч против "Ньюкасла".

Поединок 26-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" начнется в 22:00.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.02.2024 в 21:36
Зину скоро попрут
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
24.02.2024 в 21:36
Зину скоро попрут
Ответить
0
0

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