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Чайки не осилили ириску. Брайтон - Эвертон 1:1. Видеообзор матча

Англия

Брайтон - Эвертон ⋉1:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Чайки не осилили ириску. Брайтон - Эвертон 1:1. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Эвертон" имел все шансы забрать сегодня 3 очка на Амекс Стэдиум. Команда Миколенко открыла счет первыми на 73-й минуте. Тем не менее "ирискам" сегодня не повезло, Благодаря финальному навалу на последних минутах матча хозяева смогли сделать 1:1 на табло. Реализовал момент Данк точным ударом головой в ворота Пикфорда.

АПЛ, 26-й тур
Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
"Брайтон" - "Эвертон" 1:1
Голы: Данк (90+5) - Брантуэйт (73)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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