Чайки не осилили ириску. Брайтон - Эвертон 1:1. Видеообзор матча

"Эвертон" имел все шансы забрать сегодня 3 очка на Амекс Стэдиум. Команда Миколенко открыла счет первыми на 73-й минуте. Тем не менее "ирискам" сегодня не повезло, Благодаря финальному навалу на последних минутах матча хозяева смогли сделать 1:1 на табло. Реализовал момент Данк точным ударом головой в ворота Пикфорда.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Брайтон" - "Эвертон" 1:1

Голы: Данк (90+5) - Брантуэйт (73)