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АПЛ. Борнмут – Манчестер Сити 0:1. Фоден приносит горожанам тяжелые три очка
Один гол в первом тайме помог гостям победить
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26 тур
"Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
"Борнмут" – "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Фоден 24
Борнмут: Нето – Смит, Забарный, Сенеси (Февр 80), Керкез (Синистерра 88) – Кристи (Унал 88), Кук – Семенио, Клюйверт (Скотт 69), Тавернье (Уатарра 68) – Соланке
Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке – Родви, Стоунс – Силва, Нунес (Доку 63), Ковачич (де Брюйне 84), Фоден – Холанд (Альварес 75)
Предупреждения: Кук 38, Сенеси 70 – Б. Силва 87, де Брюйне 90+6
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