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АПЛ. Борнмут – Манчестер Сити 0:1. Фоден приносит горожанам тяжелые три очка

Англия
Обновлено

Один гол в первом тайме помог гостям победить

АПЛ. Борнмут – Манчестер Сити 0:1. Фоден приносит горожанам тяжелые три очка

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 26 тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

"Борнмут" – "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Фоден 24

Борнмут: Нето – Смит, Забарный, Сенеси (Февр 80), Керкез (Синистерра 88) – Кристи (Унал 88), Кук – Семенио, Клюйверт (Скотт 69), Тавернье (Уатарра 68) – Соланке

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке – Родви, Стоунс – Силва, Нунес (Доку 63), Ковачич (де Брюйне 84), Фоден – Холанд (Альварес 75)

Предупреждения: Кук 38, Сенеси 70 – Б. Силва 87, де Брюйне 90+6

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.02.2024 в 21:34
МС это не скоростная команда--Борнмут увеличил скорость и МС потух--должна быть ничья
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
24.02.2024 в 21:34
МС это не скоростная команда--Борнмут увеличил скорость и МС потух--должна быть ничья
Ответить
0
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