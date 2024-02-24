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Стали известны оценки Забарного за игру с Манчестер Сити
Как сыграл Илья?
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл полный матч против "Манчестер Сити". Его команда уступила 0:1, но дала бой действующему чемпиону Англии.
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Илья в этой игре отдал 85% точных пасов (40 из 47-ми), выполнил 4 точных лонгбола (из 8-ми), выиграл 1 единоборство из 3-х, 1 раз выбил мяч, заблокировал 1 удар и совершил 4 отбора. Также 8 раз был замечен за потерями снаряда.
Статистики из WhoScored выставили Илье за его игру оценку 6,3. Их коллеги из Sofascore зафиксировали немного более высокий балл - 6,9.
Забарный провел 28 матчей за "Борнмут" в текущем сезоне. Команда занимает 14-е место в АПЛ.
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