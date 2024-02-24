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Второй матч за три года. Кариус в старте на игру с Арсеналом
Экс-кипер Ливерпуля снова сыграет в АПЛ
instagram.com/loriskarius
Лориус Кариус снова сыграет в АПЛ. Экс-голкипер "Ливерпуля" попал в основной состав "Ньюкасла" из-за травмы Ника Поупа и болезни Мартина Дубравки на матч против "Арсенала".
Отметим, это второй поединок вратаря за "сорок". С прошлого его выхода на поле прошел год. Последний раз он сыграл в финале Кубка Карабао 26-го февраля 2023 года.
Кариус - третий голкипер в иерархии клуба. Он присоединился к "Ньюкаслу" в сентябре 2022 года.
HOWAY NEWCASTLE! ????#ARSNEW // #NUFC pic.twitter.com/gCupf2b3n9— Newcastle United FC (@NUFC) February 24, 2024
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