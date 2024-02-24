  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Второй матч за три года. Кариус в старте на игру с Арсеналом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Второй матч за три года. Кариус в старте на игру с Арсеналом

Англия

Экс-кипер Ливерпуля снова сыграет в АПЛ

Второй матч за три года. Кариус в старте на игру с Арсеналом

instagram.com/loriskarius

Новина українською

Лориус Кариус снова сыграет в АПЛ. Экс-голкипер "Ливерпуля" попал в основной состав "Ньюкасла" из-за травмы Ника Поупа и болезни Мартина Дубравки на матч против "Арсенала".

Отметим, это второй поединок вратаря за "сорок". С прошлого его выхода на поле прошел год. Последний раз он сыграл в финале Кубка Карабао 26-го февраля 2023 года.

Кариус - третий голкипер в иерархии клуба. Он присоединился к "Ньюкаслу" в сентябре 2022 года.

По теме
yellow-arrow
Тренер Борнмута Ираола: Против Ман Сити тяжело добыть результат
yellow-arrow
Гвардиола: Я обожаю своих игроков - они супермены
yellow-arrow
Вишня оказалась с косточкой. Борнмут - Манчестер Сити 0:1. Видеообзор матча
Арсенал (Лондон) Ньюкасл Лорис Кариус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости