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Вишня оказалась с косточкой. Борнмут - Манчестер Сити 0:1. Видеообзор матча
Борнмут - Манчестер Сити ⋉ 0:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Не самый простой матч сегодня провел "Манчестер Сити". Команда Забарного уверенно действовала в обороне и не давала лишних шансов увеличить счет. Тем не менее все же Фоден нашел свой момент и принес коллективу Гвардиолы 3 очка.
Английская Премьер-лига, 26 тур
"Виталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
"Борнмут" - "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Фоден 24
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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