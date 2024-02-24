Вишня оказалась с косточкой. Борнмут - Манчестер Сити 0:1. Видеообзор матча

Не самый простой матч сегодня провел "Манчестер Сити". Команда Забарного уверенно действовала в обороне и не давала лишних шансов увеличить счет. Тем не менее все же Фоден нашел свой момент и принес коллективу Гвардиолы 3 очка.

Английская Премьер-лига, 26 тур

"Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

"Борнмут" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Фоден 24