  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Дзерби может вновь стать тренером Мудрика. Челси присматривается к кандидатуре экс-наставника Шахтёра
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби может вновь стать тренером Мудрика. Челси присматривается к кандидатуре экс-наставника Шахтёра

Англия

Возможное воссоединение бывших горняков

Де Дзерби может вновь стать тренером Мудрика. Челси присматривается к кандидатуре экс-наставника Шахтёра

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби попал в шорт-лист лондонского "Челси" на роль нового наставника "синих" в следующем сезоне, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, Маурисио Почеттино больше не пользуется доверием со стороны владельцев столичного клуба. Тренера планируют уволить летом. Последней каплей стала упущенная возможность добыть автоматическую квалификацию в Лигу Конференцию на следующий сезон после поражения в финале Кубка лиги со счетом 1:0 против "Ливерпуля".

Помимо "Челси", в кандидатуре Де Дзерби также заинтересованы "Ливерпуль" и "Барселона".

По теме
yellow-arrow
Гранды Саудовской Аравии намерены подписать Де Брюйне - игрок хочет завершить карьеру в МС в 35 лет
yellow-arrow
Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта
yellow-arrow
Клопп - после победы в Кубке Лиги: Это самый особенный трофей за 20 лет моей карьеры
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Schira
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости