Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби может вновь стать тренером Мудрика. Челси присматривается к кандидатуре экс-наставника Шахтёра
Возможное воссоединение бывших горняков
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби попал в шорт-лист лондонского "Челси" на роль нового наставника "синих" в следующем сезоне, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, Маурисио Почеттино больше не пользуется доверием со стороны владельцев столичного клуба. Тренера планируют уволить летом. Последней каплей стала упущенная возможность добыть автоматическую квалификацию в Лигу Конференцию на следующий сезон после поражения в финале Кубка лиги со счетом 1:0 против "Ливерпуля".
Помимо "Челси", в кандидатуре Де Дзерби также заинтересованы "Ливерпуль" и "Барселона".
Популярное сейчас
- “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей
- Модрич и Лунин — герои. Реал Мадрид — Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча
- Примера. Реал Мадрид – Севилья 1:0. Королевский гол Модрича
- Обнародованы оценки Миколенко за очередной матч в Англии
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико