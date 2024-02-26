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Реал может перенести матч последнего тура Ла Лиги из-за концерта Тейлор Свифт
Клуб уже получил 450 тысяч запросов на билеты
Мадридский "Реал" официально попросил перенести дату своего последнего матча сезона в Ла Лиге, сообщает 90min.
Причиной этого решения стала подготовка стадиона "Сантьяго Бернабеу" к концерту Тейлор Свифт, который должен состояться 30-е мая.
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Последняя игра "сливочных" в сезоне 2023/24 в рамках Примеры запланирована на воскресенье, 26 мая. В качестве новой даты пока что рассматривается 25 мая, однако запрос может быть отозван в том случае, если соперники не будут иметь чётких турнирных целей к 38-му туру чемпионата.
На данный момент "Реал" лидирует в турнирной таблице, опережая идущую второй "Барселону" на 8 очков.
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