Почеттино: Я помню, как Ливерпуль проиграл ЛЧ и ЛЕ, но они верили в свой проект

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", призывает верить в проект клуба, ставя в пример "Ливерпуль".

"Я помню, как "Ливерпуль" проиграл Лигу чемпионов, проиграл Лигу Европы, но они верили в свой проект. И в следующем сезоне они стали сильнее".

"Это хороший пример, если мы хотим бросить вызов такой команде, как "Ливерпуль", не стоит разочаровываться сегодня из-за того, что мы не получили трофей. Это пример для того, чтобы продолжать верить, это самое важное".