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Почеттино: Я помню, как Ливерпуль проиграл ЛЧ и ЛЕ, но они верили в свой проект
Наставник Челси прокомментировал игру команды против Ливерпуля
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", призывает верить в проект клуба, ставя в пример "Ливерпуль".
"Я помню, как "Ливерпуль" проиграл Лигу чемпионов, проиграл Лигу Европы, но они верили в свой проект. И в следующем сезоне они стали сильнее".
"Это хороший пример, если мы хотим бросить вызов такой команде, как "Ливерпуль", не стоит разочаровываться сегодня из-за того, что мы не получили трофей. Это пример для того, чтобы продолжать верить, это самое важное".
Вчера, 25 февраля, "Челси" уступили "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги - 0:1.
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