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Тен Хаг - о проекте INEOS: Они хотят видеть активный, динамичный и атакующий футбол
Тен Хаг высказался об INEOS
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал проект INEOS.
"Клуб диктует свой стиль, поэтому мы должны получить согласие, которое дают руководители "МЮ".
"INEOS хочет видеть активный, динамичный, атакующий футбол, что мы всегда старались делать во время моего пребывания здесь", - добавил тен Хаг.
Напомним, что в конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.
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