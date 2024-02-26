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Тен Хаг - о проекте INEOS: Они хотят видеть активный, динамичный и атакующий футбол

Англия

Тен Хаг высказался об INEOS

Тен Хаг - о проекте INEOS: Они хотят видеть активный, динамичный и атакующий футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал проект INEOS.

"Клуб диктует свой стиль, поэтому мы должны получить согласие, которое дают руководители "МЮ".

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"INEOS хочет видеть активный, динамичный, атакующий футбол, что мы всегда старались делать во время моего пребывания здесь", - добавил тен Хаг.

Напомним, что в конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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