Тен Хаг - о проекте INEOS: Они хотят видеть активный, динамичный и атакующий футбол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал проект INEOS.

"Клуб диктует свой стиль, поэтому мы должны получить согласие, которое дают руководители "МЮ".

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"INEOS хочет видеть активный, динамичный, атакующий футбол, что мы всегда старались делать во время моего пребывания здесь", - добавил тен Хаг.

Напомним, что в конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.