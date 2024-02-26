  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конате - об уходе Клоппа: Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конате - об уходе Клоппа: Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент

Англия

Защитник Ливерпуля высказал свое мнение

Конате - об уходе Клоппа: Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ибрагима Конате, защитник "Ливерпуля", рассказал об уходе Юргена Клоппа из клуба в конце этого сезона.

"Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент: это его последний сезон с нами, и мы дадим ему лучший старт для всего нового за все то, что он смог сделать для "Ливерпуля".

Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 28 февраля, они сыграют против "Саутгемптона". Начало - в 22:00.

Читайте такжеДети Клоппа победили миллиардеров. Челси - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча
По теме
yellow-arrow
Эдди Хау хочет, чтобы Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком клуба
yellow-arrow
Тен Хаг - о проекте INEOS: Они хотят видеть активный, динамичный и атакующий футбол
yellow-arrow
Почеттино: Я помню, как Ливерпуль проиграл ЛЧ и ЛЕ, но они верили в свой проект
Юрген Клопп Ливерпуль Ибраима Конате
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости