Конате - об уходе Клоппа: Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент

Ибрагима Конате, защитник "Ливерпуля", рассказал об уходе Юргена Клоппа из клуба в конце этого сезона.

"Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент: это его последний сезон с нами, и мы дадим ему лучший старт для всего нового за все то, что он смог сделать для "Ливерпуля".