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Конате - об уходе Клоппа: Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент
Защитник Ливерпуля высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Ибрагима Конате, защитник "Ливерпуля", рассказал об уходе Юргена Клоппа из клуба в конце этого сезона.
"Нам придется смириться с этим, но есть и положительный момент: это его последний сезон с нами, и мы дадим ему лучший старт для всего нового за все то, что он смог сделать для "Ливерпуля".
Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 28 февраля, они сыграют против "Саутгемптона". Начало - в 22:00.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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