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Манчестер Сити продлил контракт с талантливым норвежским вингером

Англия

Клубу удалось договориться с игроком о продлении контракта

Манчестер Сити продлил контракт с талантливым норвежским вингером

transfermarkt

Новина українською

"Манчестер Сити" продлить контракт со своим правым вингером Оскаром Боббом.

Игрок подписал договор "горожанами" до 2029 года.

"Уже будучи обладателем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира ФИФА, 20-летний Оскар впечатляюще начал жизнь в первой команде "Манчестер Сити", - говорится в заявлении клуба.

Бобб присоединился к "Ман Сити U-18" из норвежского "Волеренга" летом 2019 года. Оскар в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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