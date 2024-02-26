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Манчестер Сити продлил контракт с талантливым норвежским вингером
Клубу удалось договориться с игроком о продлении контракта
transfermarkt
"Манчестер Сити" продлить контракт со своим правым вингером Оскаром Боббом.
Игрок подписал договор "горожанами" до 2029 года.
"Уже будучи обладателем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира ФИФА, 20-летний Оскар впечатляюще начал жизнь в первой команде "Манчестер Сити", - говорится в заявлении клуба.
Бобб присоединился к "Ман Сити U-18" из норвежского "Волеренга" летом 2019 года. Оскар в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
We’re delighted to announce Oscar Bobb has signed a contract extension until 2029! ✍️???? pic.twitter.com/CuRecgwWsN— Manchester City (@ManCity) February 26, 2024
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