Манчестер Сити продлил контракт с талантливым норвежским вингером

"Манчестер Сити" продлить контракт со своим правым вингером Оскаром Боббом.

Игрок подписал договор "горожанами" до 2029 года.

Бобб присоединился к "Ман Сити U-18" из норвежского "Волеренга" летом 2019 года. Оскар в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

We’re delighted to announce Oscar Bobb has signed a contract extension until 2029! ✍️???? pic.twitter.com/CuRecgwWsN